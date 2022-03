Versorgungshotline in Düsseldorf : Von der Corona- zur Hilfe-Nummer

Düsseldorf Die Versorgungshotline ist in der Corona-Krise entstanden, um Senioren in der Quarantäne bei Einkäufen zu unterstützen. Seitdem hat sich die Nummer aber verändert – sie wird nun zum Instrument für die Seniorenhilfe.

Einige fragten, ob sie ihre getragenen Masken waschen können, andere haben sich über Baustellen vor der Haustür beschwert, einzelne haben auch darüber gesprochen, dass sie sich von ihrem Partner trennen wollen – seit März 2020 hat die Versorgungshotline des Sozialamts weit mehr als 12.500 Kontakte verzeichnet. Die Nummer wurde zu Beginn der Pandemie eingerichtet für ältere Menschen, die in der Quarantäne niemanden haben, der Lebensmittel und Medikamente besorgen kann. In den zwei Jahren hat sich aber gezeigt: Die Hotline wird mittlerweile hauptsächlich für andere Anliegen genutzt und soll nun auch zum neuen Instrument für die sogenannte aufsuchende Hilfe werden.

Anfangs sei die Nachfrage bei der Versorgungshotline groß gewesen, sagt Hartmut Wienen vom Amt für Soziales. In drei Schichten, auch am Wochenende, wurden die Anrufe angenommen, das Team wurde auf zehn Personen aufgestockt. Die Besorgungen haben die Ehrenamtlichen der Zentren plus in den Stadtteilen übernommen. Ein großer Teil der Anfragen hatte jedoch nichts mit der Lebensmittelversorgung zu tun, sagt er. So war die Nummer auch häufig Anlaufstelle für Angehörige, die nicht vor Ort waren und Infizierten helfen konnten, es kamen Anrufe aus der Schweiz oder aus Moskau. Oft ging es aber auch einfach nur ums Sprechen, erzählt Sozialarbeiterin Sibylle Florin.