Interview Verona Pooth „Ich bin so richtig erwachsen geworden”

Pooth Eine Frau sollte, egal für welchen äußeren Typ sie sich entscheidet, zu hundert Prozent dahinter stehen. Aber auch da ist es möglich, immer wieder Kleinigkeiten äußerlich zu optimieren. Sie muss Stärke zeigen, selbstbewusst sein und ihren Weg gehen, gerade in der Lebensmitte. Es ist die Zeit, sich zu fragen: Was will ich nicht mehr machen, was ich all die Jahre gemacht habe? Wie viele Möchtegern-Freunde, die mir nicht guttun, schleppe ich mit mir herum? Was macht mich glücklich? Das Ziel ist, die zweite Lebenshälfte besser zu machen als die erste. Und das darf man nicht verschlafen. Ich habe sehr viel Wert daraufgelegt, dass mein Buch auch ein Ratgeber ist. Er beinhaltet einen Zehn-Punkte-Plan, um aus einer Frau eine Supermilf zu machen.