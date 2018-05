Düsseldorf : Vermittler soll Schönheitsklinik beschimpft haben

Düsseldorf Ob es in der Schönheits-Branche mit harten Bandagen zugeht, soll das Landgericht prüfen. In einem Zivilprozess geht eine Beauty-Klinik gegen einen Patienten-Vermittler vor. Er soll die Klinik in mehreren Gesprächen schlecht gemacht, sie als "Puff" und "Billiganbieter" verunglimpft und sogar behauptet haben, dort würden Busen-OPs verpfuscht. Weil die Klinik jetzt im Eilverfahren die Unterlassung solcher Schmähungen fordert, kam es gestern zur Verhandlung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nur hat der Vermittler bestritten, sich je in dieser Form über diese Klinik ausgelassen zu haben, brachte dafür sogar eine Frau als Zeugin mit. Doch regte der Vorsitzende Richter an, die Parteien sollten sich doch gütlich einigen, statt einen "ganzen Rattenschwanz" weiterer Klagen und Prozesse zu riskieren und weitere Kosten. Gelingt das nicht, gibt's am 21.Juni ein Urteil.

(wuk)