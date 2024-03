Totgeglaubte spricht über ihr Leben Wie Petra P. 31 Jahre lang in Düsseldorf untertauchte

In ihrer Heimat glaubte man derweil an ein Verbrechen. Die Polizei suchte nach der Vermissten, Hundertschaften durchkämmten den Wald, Taucher waren im Einsatz. Auch in der Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ wurde 1985 über sie berichtet. Die Ermittler befürchteten, dass sie ebenfalls Opfer eines Sexualstraftäters geworden war, der ein Jahr zuvor ein 14-jähriges Mädchen vergewaltigt und getötet hatte. Nach der Fernsehsendung wurde ein 19-Jähriger gefasst, der später auch die Tötung von Petra P. gestand, dann aber widerrief. Das Amtsgericht Wolfsburg erklärte sie 1989 für tot. Petra P. will nicht mitbekommen haben, dass man nach ihr suchte. In den 20-Uhr-Nachrichten habe sie nichts gesehen, sagt sie in der Sendung.