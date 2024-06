Vermisstenmeldung in Düsseldorf Fahndung nach vermisstem Peter Wilhelm F.

Die Polizei sucht einen 84 Jahre alten Mann, der am Donnerstag, 6. Juni, gegen 16.30 Uhr sein Pflegeheim in Oberbilk verließ und seitdem nicht wieder zurückgekehrt ist. Seine Spur verliert sich am Amts- und Landgericht an der Werdener Straße. Der 84-jährige Peter Wilhelm F. ist 1,85 Meter groß, von schlanker Statur und hat weiß-graue Haare. Zuletzt war er mit einer braunen Lederjacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Hinweise werden an die Polizei Düsseldorf unter Telefon 0211/8700 erbeten.