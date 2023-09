Behinderte zur Verkehrswende in Düsseldorf „Wir werden oft vergessen“

Hoop Zugestellte Blindenleitsysteme an Ampeln und Wegen, mit Tischen von Gastronomieterrassen oder Auslagen von Geschäften, von Fahrrädern und E-Scootern oder Koffern von Reisenden. Außerdem ärgere ich mich besonders über rücksichtsloses Verhalten und Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die Regeln halten. Ich kann nicht sehen, ob da noch einer an der Bahn vorbeibrettert oder mir auf dem Fußgängerweg mit einem E-Scooter entgegenkommt. An einem Überweg hat mich neulich jemand gerade noch am T-Shirt festgehalten, weil ein Fahrradfahrer über eine rote Ampel gefahren ist, sonst hätte es einen Unfall gegeben. Mich ärgert dieses Verhalten so, weil es mich in meiner Mobilität erheblich behindert. Das ist mittlerweile erheblich häufiger der Fall als vor fünf Jahren. So kann ich mich nur noch sehr vorsichtig bewegen und muss mit hohem Unfallrisiko leben.