Wo bleibt die Verkehrswende? Immer mehr Düsseldorfer setzen aufs Auto

Düsseldorf · Die Politik in Düsseldorf forciert die Mobilitätswende, doch die wenigsten Haushalte verzichten aufs Auto. Ganz im Gegenteil, die Zahl der Autos in der Landeshauptstadt nimmt zu. Was das für den Verkehr in der Stadt bedeutet.

19.01.2023, 10:11 Uhr

Trotz voller Straßen verzichten viele Düsseldorfer nicht aufs Auto. Foto: Bretz, Andreas (abr)