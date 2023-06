Mobilität in Düsseldorf Die ausgebremste Verkehrswende – trotz EM

Die fünf Spiele bei der EM in Düsseldorf sind sicher nicht mit Olympischen Spielen in einer Stadt zu vergleichen, wie sie Paris derzeit zu einem Ausbau der Infrastruktur für Bahn und Rad motivieren. Und auch in Paris wird nicht alles rechtzeitig fertig. Zudem kann die EM in Düsseldorf trotzdem zu einem großen, gelungenen Fest werden. Dennoch, mehr Schwung hätte die Verkehrswende im Hinblick auf die Europameisterschaft gutgetan. Denn auch andere Projekte gehen nur schleppend voran. Der Ausbau der Fahrradwege kommt längst nicht so wie geplant, auch auf die neuen Rheinbahnen wartet man länger als gedacht, sodass nach Duisburg immer noch nach langsamerem Takt gefahren wird. Zudem verpasst Düsseldorf Chancen, sich auf großer Bühne noch moderner zu präsentieren.