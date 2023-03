Verkehrsversuch in Düsseldorf-Oberkassel „Der Test auf der Luegallee beginnt zur richtigen Zeit“

„Die Situation ist aber jetzt eine andere, die Luegallee ist nicht mehr so stark verkehrlich belastet wie früher“, sagt Rütz, der nun auch auf eine handwerklich bessere Umsetzung als in der Vergangenheit hofft. Etwa müssten an den Knotenpunkten Luegplatz und Barbarossaplatz die Ampeln so gesteuert werden, dass Staus vermieden werden. Dass das bisherige Konfliktpotenzial zwischen Radfahrern und Fußgängern reduziert werden müsse, sei unbestritten. Doch dürften, so Rütz, auch die Sorgen der Anwohner an der Düsseldorfer Straße nicht vergessen werden, die durch den Test eine höhere Verkehrsbelastung vor ihren Häusern befürchten.