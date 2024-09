Wie Kinder sicher zur Schule kommen „Im Auto nimmt man nichts von der Umwelt wahr“

Marlene und Salma gehen beide in die vierte Klasse einer Grundschule in Vennhausen. Die liegt zwar an der vierspurigen Vennhauser Allee, doch es gibt einen breiten Bürgersteig und einen separaten Radweg. Marlene fährt immer zusammen mit einer Freundin mit dem Tretroller zur Schule. Salma wird manchmal mit dem Auto gebracht. Dabei geht sie eigentlich lieber zu Fuß. „Dann bin ich an der frischen Luft“, sagt die Viertklässlerin. Doch viele Eltern setzen auf den Fahrdienst, oft aus vermeintlicher Sicherheit für die Kinder.