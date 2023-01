Bezirkspolitik in Düsseldorf Verkehrsprobleme beschäftigen die Bezirkspolitik

Bei der anstehenden Sitzung mit insgesamt 43 Tagesordnungspunkten geht es vielfach um Verkehrsthemen und um die Verbesserung der Infrastruktur. Die SPD-Fraktion beispielsweise möchte mit Hilfe einer Anfrage von der Verwaltung erfahren, wann, wie bereits angekündigt, Tempo 30 vor sensiblen Einrichtungen wie der Jugendfreizeiteinrichtung Blue Rock in Lichtenbroich und an der stark frequentierten Westfalenstraße in Rath eingeführt wird.