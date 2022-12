Sicherheit in Düsseldorf Verkehrskadetten feiern 50-jähriges Jubiläum

Auch in der Vorweihnachtszeit sind sie mit ihren orangenen Jacken in der Stadt zu sehen: Die Verkehrskadetten sorgen beispielsweise an den besonders stark besuchten Adventssamstagen für Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr. Seit 50 Jahren sind sie schon ehrenamtlich im Einsatz, das „Düsseldorfer Modell“ gibt es also schon seit 1972. Neben den Aufgaben an gut besuchten Tagen in der Innenstadt helfen sie Menschen bei Großveranstaltungen: Sie erleichtern die Anfahrt, vermeiden Staus, sichern Fußgängerüberwege und leiten die Besucher sicher zum und auf das Veranstaltungsgelände.