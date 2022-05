Verkehrsentwicklung in Düsseldorf: Friedrichstraße ist erst 2026 fertig​

Düsseldorf Große Veränderungen stehen auf der Friedrich- und Elisabethstraße sowie den Querstraßen an: Breitere Fahrbahnen, vor allem aber mehr Platz für Radfahrer, Fußgänger und Gastronomie sollen in den nächsten Jahren entstehen.

Die Wehrhahnlinie fährt seit gut sechs Jahren, aber auf der Friedrichstraße hat sich noch nicht so viel getan. Ein breiter Radweg wurde eingerichtet, ansonsten hat die Straße zu kämpfen, vor allem seitdem der Stern-Verlag zugemacht hat. Nun kommen der Umbau und eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität zumindest in Sicht. Zunächst müssen Kanalarbeiten und die Verlegung von Glasfaserkabeln sowie Fernwärmeanschlüssen erledigt werden, aber dann steht auch die Oberfläche an. Der Auftakt ist an der südlichen Friedrichstraße im Frühjahr 2023 geplant. Bis 2026, also zehn Jahre nach Start der neuen U-Bahn, soll die Erneuerung der gesamten Straße abgeschlossen sein.