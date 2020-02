Verkehr in Düsseldorf : Verkehrschaos beim Cirque du Soleil

Für das nächste Gastspiel soll es ein neues Konzept mit einer zusätzlichen Zufahrt und mehr Parkplätzen geben.

Das Gastspiel des Cirque du Soleil in Gerresheim ist beendet. Während die Show und die Leistungen der Artisten fast ausschließlich Lob erhielten, wurde die An- und Abfahrtsregelung von Zuschauern und Anwohnern teilweise heftig kritisiert. Die fast zeitgleiche Anfahrt vieler Besucher habe zu erheblichen Rückstaubildungen auf Torfbruch- und Rampenstraße geführt, fasste die SPD die Wahrnehmungen vieler in einem Antrag für die Sitzung der Bezirksvertretung 7 zusammen. Besonders das Linksabbiegen von der Heyestraße auf den Parkplatz hätte den Verkehr massiv behindert. Und um den Rückstau zu umfahren, wären die Besucher nicht selten schon in die Höherhofstraße abgebogen, um dort die durch Kanalbauarbeiten ohnehin bereits dezimierten Parkplätze zu belegen. Der Antrag der SPD, die Verwaltung solle bis zum nächsten Gastspiel des kanadischen Cirque du Soleil das Verkehrskonzept für die An- und Abfahrt der Besucher überarbeiten, wurde ohne eine Gegenstimme angenommen.