20 Kilometer Gleise werden erneuert Umleitungen bei der Bahn zwischen Köln und Düsseldorf

Im Nahverkehr entfallen bei Zügen der Linie RE1 (RRX) Halte in Düsseldorf-Benrath und Leverkusen Mitte, die Bahnen werden umgeleitet. Die Züge halten dafür in Opladen. Die Züge der Linie RE5 (RRX) werden ebenfalls umgeleitet und halten nicht in Düsseldorf-Benrath, Leverkusen Mitte, Köln-Mülheim, Köln Messe/Deutz und Köln Hauptbahnhof. Zusätzliche Halte sind Neuss Hauptbahnhof und Dormagen. Zwischen dem Düsseldorfer und dem Kölner Hauptbahnhof können die planmäßig verkehrenden S-Bahnen der Linie S6 genutzt werden.