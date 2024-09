Corneliusplatz wird Sonntag autofrei Was Düsseldorfs erster Tag der Mobilität bietet

Klimaradtour Bei der Klimaradtour erklären städtische Experten Neues zu Klimaschutz und Klimaanpassung in Düsseldorf. Start ist um 15 Uhr an der Ecke Königsallee/Corneliusplatz und Theodor-Körner-Straße – gegenüber des Eingangs zum Kaufhof. Die Rückkehr zum Ausgangspunkt wird gegen 17 Uhr erwartet. Anmeldungen per E-Mail: umweltbildung@duesseldorf.de.



Nachhaltigkeitsrallye Bei einer Führung durch die Altstadt können Orte nachhaltiger Entwicklung entdeckt werden. Start ist um 11 Uhr, Treffpunkt am Stand des Amtes für Umwelt- und Verbraucherschutz.



Klimawandel(n) Bis zu 15 Teilnehmer erfahren in 120 Minuten Wissenswertes zum Thema Klima in der Stadt. Der Klimaspaziergang verbindet Sehenswürdigkeiten mit Informationen rund um das Klima am Rhein und wie es die Stadt beeinflusst. Die Führung beginnt um 11 Uhr an der Tourist-Info der Visit Düsseldorf. Anmeldungen unter: https://www.visitduesseldorf.de/event/klima-wandeln-in-duesseldorf-wege-fuer-alle-4209b0d0e1.



Bühnenprogramm Musik kommt von „Hilleke Brass 5" und der „IndigoJazzlounge" . Die „Physikanten" präsentieren Experimentiershows zum Thema Nachhaltigkeit. Darüber hinaus finden Diskussionsrunden mit Experten aus verschiedenen Fachgebieten statt, die das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln vorstellen. Von 11.50 bis 12.35 geht es etwa ums „Leben ohne eigenes Auto“, von 13.40 bis 14.25 um „Hürden und Chancen für eine gleichberechtigte Mobilität“.