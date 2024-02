Stärken und Schwächen Wie zufrieden sind Düsseldorfer mit dem Verkehr?

Beim ÖPNV sind es vor allem Kriterien wie Zuverlässigkeit, Informationen bei Störungen und das Preis-Leistungs-Verhältnis, die überwiegend kritisch gesehen und gleichzeitig als sehr bedeutend eingeordnet werden. Nicht gut weg kommt auch das Angebot von Stellplätzen an Bahnhöfen und Haltestellen, was aber als nicht so ausschlaggebend eingeordnet wird. Gute Noten gab es dagegen für Haltestellendichte, Umsteigemöglichkeiten und das Sicherheitsgefühl.