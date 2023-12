Erwartetes Verkehrschaos in Düsseldorf Warum wollen alle mit dem Auto in die Stadt?

Es geht noch nicht einmal ums Klima. Also, natürlich geht es in diesen Zeiten am Ende irgendwie meist auch ums Klima, und das ist ja auch gut. Aber man müsste gar nicht erst ans Klima denken, um diesen Tipp einleuchtend zu finden: Fahren Sie am Samstag nur mit dem Auto in die Innenstadt, wenn Sie keine Alternative haben.