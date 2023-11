Verkehr in Düsseldorf Was die Stadt am RRX-Bau kritisiert

Düsseldorf · Die Umsetzung des Schnellzuges RRX, der in einigen Jahren die Metropolen Köln über Düsseldorf bis Dortmund im 15-Minuten-Takt verbinden soll, ist ein riesiges Infrastrukturprojekt. Wie der Stand der Planung in Düsseldorf ist und was bald beschlossen werden soll.

23.11.2023 , 08:41 Uhr

Die Stadt fordert von der Bahn nach wie vor eine Bauausführung als Fachwerkkonstruktion der Bahnüberführung Hildener Straße. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Andrea Röhrig