Verkehr in Düsseldorf Es fehlt der Mut zur großen Park-Lösung

Es ist nahezu an jedem Samstag das gleiche Bild: Autos stehen schon ab der Mittagszeit auf der Heinrich-Heine-Allee und der Mühlenstraße im Stau. Sie wollen auf die Kö oder ins Parkhaus am Grabbeplatz. In der Schlange zum Parkhaus stehen sie mindestens 15 bis 20 Minuten, wie Autofahrer kurz vor der Einfahrt jüngst gegen 15.30 Uhr erklärten.