Verkehr in Düsseldorf Kö-Bogen-Tunnel nachts gesperrt

Zwei Wochen lang muss der Kö-Bogen-Tunnel in Düsseldorf nachts wegen Instandsetzungs- und Installationsarbeiten für den Verkehr gesperrt werden. Die Arbeiten beginnen in der zweiten Januarwoche am Montag, 8. Januar, und dauern bis Freitagmorgen, 12. Januar. In der dritten Januarwoche wird von Montag, 15. Januar, bis Freitagmorgen, 19. Januar, gearbeitet. Die Tunnelanlage wird in diesem Zeitraum jeweils von 21 bis 5 Uhr komplett gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.