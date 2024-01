Arbeiten haben begonnen Drei Blitzer werden im Kö-Bogen-Tunnel installiert

Im Kö-Bogen-Tunnel in der Düsseldorfer Innenstadt wird demnächst an drei Stellen geblitzt. Im Rahmen der laufenden Wartungsarbeiten werden aktuell vorbereitende Maßnahmen für die Installation der Geschwindigkeitsmessstellen vorgenommen. Unter anderem müssen Detektoren in den Asphalt eingesetzt werden. Wann die Anlagen einsatzbereit sind, kann die Stadt noch nicht sagen, die Arbeiten seien zum Teil witterungsabhängig.