Verkehr in Düsseldorf Das sind die neuen Standorte für Mobilstationen

Nach dem Stadtbezirk 3 sowie Einzelmaßnahmen beispielsweise am Carlsplatz und am Hermannplatz ist jetzt großflächig der Stadtbezirk 1 an der Reihe. Es sind gleich 17 Standorte für die zentrumsnahen Stadtteile Derendorf, Pempelfort und Golzheim (plus ein weiterer an der Kunstakademie) geplant, die innerhalb von drei Jahren realisiert werden sollen.