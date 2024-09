Verkehrseinschränkungen in Düsseldorf Rheinalleetunnel an mehreren Tagen gesperrt

Für die Arbeiten an den messtechnischen Anlagen, muss der Tunnel von Montag, 23. September, bis Freitag, 27. September, sowie von Montag, 30. September bis Mittwoch, 2. Oktober, nachts in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Die Sperrungen erfolgen jeweils in der Zeit von 21 Uhr abends bis 5 Uhr am Morgen des Folgetages. Mittwochmorgen, 2. Oktober, 5 Uhr, enden die Arbeiten.