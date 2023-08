Umweltampeln in Düsseldorf Die Schaltzentrale für bessere Luft

Düsseldorf · Die neuen Umweltampeln in Düsseldorf lassen nur so viele Autos durch, wie die Luft verträgt. So ist sogar mehr Verkehr als zuvor möglich, die Grenzwerte werden mittlerweile überall eingehalten. Die Frage ist: Wie lange noch?

30.08.2023, 13:57 Uhr

Heiko Böhme vom Amt für Verkehrsmanagement vor der Messstation an der Merowinger Straße – hier steuern Umweltampeln den Verkehr. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Wenn es um etwas vermeintlich Simples geht wie frische Luft, wird es meistens ziemlich kompliziert. Vor allem an Orten wie der Merowinger Straße in Bilk – vier Spuren in einer Häuserschlucht, eine viel befahrene Verbindung zwischen A46, Düsseldorfer Süden und Stadtmitte, eine Hauptverkehrsachse und Wohngebiet zugleich.