Verkehrswende in Düsseldorf Wie die neuen Umwelt-Ampeln den Autoverkehr lenken

In Düsseldorf werden die Schaltungen von Ampeln zum ersten Mal kurzfristig an Verkehrsaufkommen und Schadstoffbelastungen angepasst. So genannte Pförtnerampeln sind Teil des Luftreinhalteplans und waren vor mehr als zwei Jahren als Ersatz für die Umweltspuren installiert worden – auch im Zuge der Wahl Stephan Kellers (CDU) zum Oberbürgermeister, der mit der Abschaffung Wahlkampf gegen Vorgänger Thomas Geisel (SPD) gemacht hatte. Die Dauer der Rot- und Grünphasen musste jedoch herkömmlich eingerichtet und gegebenenfalls angepasst werden, aufwendige Analysen des Verkehrsaufkommens im Verhältnis zu einzuhaltenden Schadstoffgrenzwerten waren nötig. Dieser Prozess verläuft nun automatisiert, sodass schnelle Anpassungen möglich sind.