Fahrtenvermittler in Düsseldorf Uber kann man jetzt auch im Voraus mieten

Exklusiv | Düsseldorf · Wer in Düsseldorf mit Uber unterwegs sein will, kann gewünschte Fahrten ab sofort im Voraus buchen. Die Reservierungen mit Pünktlichkeitsversprechen können jedoch ihren Preis haben, wie ein Test unserer Redaktion zeigt. So funktioniert das neue Angebot.

19.04.2023, 15:47 Uhr

Uber lässt sich jetzt auch 90 Tage im Voraus buchen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Alexander Esch

Wer in Düsseldorf mit Uber unterwegs sein will, kann gewünschte Fahrten ab sofort im Voraus buchen. Reservierungen sind für den Zeitraum der nächsten 90 Tage möglich, wie ein Blick in die App zeigt. Neben dem Buchungsbutton findet sich ein kleines Auto-Symbol mit Uhr, über den Datum und Uhrzeit auswählbar sind. Die neue Funktion ist für die Fahrzeugklassen UberX, Uber Green sowie UberXL freigeschaltet.