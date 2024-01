ÖPNV-Großprojekt in Düsseldorf So ist der Stand bei der U81

Zurzeit ist es ruhig auf der großen Baustelle am Düsseldorfer Airport, auf der zu Spitzenzeiten schon einmal mehr als 200 Personen beschäftigt waren. „Eigentlich sollten nun die Maler anrücken, aber für diese Arbeiten ist es zurzeit zu kalt“, sagt Stephan Ueter. Er ist der technische Projektleiter beim Bau der Stadtbahnlinie U81, derzeit Düsseldorfs wichtigstes Infrastrukturprojekt. Das soll aber nicht zu Verzögerungen im detailliert ausgearbeiteten Zeitplan führen, der im Projektbüro an der Wand hängt und in dem vermerkt ist, zu welchem Zeitpunkt Arbeitsschritte erfolgen und wie lange diese dauern werden.