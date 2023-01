U79 in Düsseldorf Wie es mit der Bahn-Leihe für Duisburg weiter geht

Kostenpflichtiger Inhalt Der Verkehrsausschuss hat dafür gestimmt, dass die Rheinbahn Züge an die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) ausleiht. Das ist nötig, da die DVG aufgrund von Fahrzeugmangel – der für viel Kritik in Redebeiträgen sorgte – nicht in der Lage ist, den Zehn-Minuten-Takt auf der Linie U79 aufrecht zu erhalten.