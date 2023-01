Studie zum Verkehr Düsseldorfer stehen viel seltener im Stau

Der Autoverkehr in Düsseldorf lief im vergangenen Jahr deutlich flüssiger als in den Jahren zuvor (mit Ausnahme des ersten Pandemiejahres 2020). Das führt dazu, dass die Stadt im Städtevergleich deutlich besser abschneidet. Noch 2021 war Düsseldorf in der weltweiten Studie „Global Traffic Scorecard“ von Inrix Stauhauptstadt in NRW gewesen und bundesweit auf Platz sechs gelandet. Der Zeitverlust für Pendler in Stoßzeiten im Vergleich zur freien Fahrt hatte damals aufs Jahr gesehen 43 Stunden betragen, 2022 waren es jetzt nur noch 30 Stunden.