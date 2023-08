Brückensanierung in Düsseldorf Sperrungen rund um die Heinrich-Ehrhardt-Brücke

Die im Jahr 2022 begonnenen Korrosionsschutzarbeiten an der Unterseite der Heinrich-Ehrhardt-Brücke werden zurzeit und bis voraussichtlich Freitag, 8. September, fortgesetzt. Dafür müssen die jeweils rechten Fahrspuren der Heinrich-Ehrhardt-Straße (B1) in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Dem Autoverkehr stehen somit während der Arbeiten nur zwei Fahrspuren je Fahrtrichtung zur Verfügung, was besonders in den Hauptverkehrszeiten zu Staus führen kann. Der Geh- und Radwegverkehr auf der Brücke ist von den Arbeiten aber nicht betroffen.