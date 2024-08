Sharingstationen in Düsseldorf Parkzonen für Leihfahrzeuge sollen für Ordnung sorgen

In der BV 5 werden zunächst erste Stationen im Umfeld der Merkur Spiel-Arena, der Messe Düsseldorf und des Klemensplatzes eingerichtet und getestet. Dafür wird eine Fläche mittels Bodenmarkierung sowie Beschilderung gekennzeichnet. Geschaut wird in der Testphase beispielsweise, ob ein angrenzender Radverkehr gestört wird, ob die Flächen gut auffindbar sind und ob überhaupt am Standort ein Bedarf besteht. Wenn möglich, wird dafür eine freie Fläche in Anspruch genommen. „Mancherorts ist es allerdings nötig, Flächen in Anspruch zu nehmen, die bislang dem ruhenden Pkw Verkehr dienten. Die Inanspruchnahme dieser Fläche erfolgt immer wohl überlegt und in Betrachtung der angrenzenden Parkmöglichkeiten“, teilt die Verwaltung mit. Die Größe der Sharingstationen umfasst in der Regel sieben und bei einem erhöhten Bedarf bis zu zehn Meter Länge, kann aber auch immer noch ohne größeren Aufwand an die entsprechende Nachfrage angepasst werden.