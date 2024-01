Verkehrswende in Düsseldorf RRX - Stadt kritisiert Baustellen-Pläne massiv

Die vordringlichste Forderung der Stadt ist es nun, alle Beteiligten in einer Sonderarbeitsgruppe an einen Tisch zu bringen, um gemeinsam Ersatzverkehre zu konzipieren. Konkret gefordert wird auch, die Haltestelle Fichtenstraße näher an die Straßenbrücke heranzuführen und „einen direkten Treppenzugang vom Mittelbahnsteig an die Werdener Straße“ zu bauen. Auch eine „ergänzende attraktive Fußwegeführung unterhalb der Straßenbrücke mit Anbindung an die Moskauer Straße“ sei erwünscht, um die U-Bahnstation Handelszentrum besser erreichen zu können. Zudem sollte eine Mobilitätsstation mit Leih-Rädern, E-Scootern und Car-Sharing eingeplant werden.