Schnellzug in Düsseldorf Bahn informiert über Lärmschutzmaßnahmen beim RRX-Ausbau

Im März 2019 stellte die Deutsche Bahn in einer Bürgerversammlung die Pläne für die Lärmschutzmaßnahmen vor, die entlang der Strecke für den Schnellzug RRX zwischen Hellerhof und Reisholz geplant sind. Inzwischen ist das Unternehmen für diesen Teilbereich einen wichtigen Schritt weiter. Seit Montag sind die Planfeststellungsunterlagen öffentlich einzusehen. Wer sich nicht alleine durch die Informationen quälen will, kann sich auch bei einem für Mittwoch, 23. August, angesetzten Bürgertermin informieren lassen. Von 16 bis 19 Uhr im Bürgerhaus Benrath, Telleringstraße 56, haben Bürger und Bürgerinnen die Möglichkeit, mit Fachexperten der Deutschen Bahn ins Gespräch zu kommen und sich über die Offenlage, Fristen und Vorgaben zu informieren. Das Team um Projektleiterin Katharina Legge erläutert die Planung unter anderem an einem digitalen 3D-Modell, heißt es in einer Mitteilung der DB. Darüber hinaus bietet die DB auch Sprechstunden während der Offenlage an. Termine können online unter www.rheinruhexpress.de gebucht werden.