Streik bei der Düsseldorfer Rheinbahn „Der Süden der Stadt wird am stärksten betroffen sein“

Man habe Verdi mehrfach angeboten, sich bezüglich der Streiks abzustimmen. „Verdi will sich aber nicht mit uns abstimmen“, so Goebel. Trotzdem habe man beschlossen, am Montag in Mettmann und Benrath zu streiken. „Wir haben immer gesagt, wir wollen die Belegschaft nicht spalten“, sagte Goebel. In Tiefenbroich würde man sich jedoch nicht am Streik beteiligen. Dort, so Goebel, gebe es fast keine Verdi-Mitglieder mehr, sodass die Gefahr einer Spaltung der Belegschaft nicht bestünde.