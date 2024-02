Einschränkungen am Freitag So kommt man trotz Rheinbahn-Streik zur Arbeit

Nicht betroffen vom Streik sind die S-Bahn-Linien. Sie bieten eine Alternative, im Stadtgebiet voranzukommen. So hält etwa die S1 aus Duisburg kommend an den Bahnhöfen Unterrath, Derendorf, Zoo und Wehrhahn, vom Hauptbahnhof geht es dann über Volksgarten und Eller weiter in Richtung Solingen. Die S6 kommt aus Essen, fährt die Strecke über den Hauptbahnhof und dann weiter in Richtung Köln. Zwischen Gerresheim und Hamm verkehren die S8 und die S28.