Zweitägiger Ausstand am 5. und 6. März in Düsseldorf Welche Busse trotz Warnstreiks bei der Rheinbahn fahren

Der Streik in der vergangenen Woch war noch nicht zuende gegangen, da rief die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in rund 30 kommunalen Verkehrsbetrieben . darunter auch die Rheinbahn in Düsseldorf - erneut zu einem zweitägigen Warnstreik am 5. und 6. März auf. Der Streik beginnt am Dienstag um 3 Uhr und soll 48 Stunden dauern.