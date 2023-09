Rheinbahn in Düsseldorf Ausbau der Hochbahnsteige dauert noch Jahrzehnte

Der barrierefreie Ausbau der Haltestellen für die Straßen- und Stadtbahnen in Düsseldorf zieht sich. Obwohl er seit Jahren läuft, ist die Quote noch nicht hoch. Wie die Rheinbahn auf Nachfrage mitteilt, sind im Hochflur-Stadtbahnnetz der Stadt inzwischen 94 von 146 Haltestellenkanten barrierefrei umgebaut (65 Prozent). Im Bereich Niederflur (also an der Oberfläche für das Stadtbahnnetz Wehrhahnlinie sowie die Straßenbahnen) sind laut Unternehmen 204 von 408 Haltestellen fertig (50 Prozent).