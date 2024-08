Rheinbahn-Dienst in der Kritik Fahrer verärgert über Arbeitsbedingungen bei Flexy

„Nix geht? Flexy fährt!“ So wirbt die Rheinbahn für ihr Angebot von Taxis auf Abruf im Osten der Stadt. Doch so rund, wie das klingt, läuft es offenbar nicht. Nicht nur wird das Angebot lange nicht so gut angenommen, wie erhofft. Jetzt hat sich auch noch ein Fahrer der ersten Stunde verärgert an unsere Redaktion gewandt und beklagt die Arbeitsbedingungen.