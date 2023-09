Verkehrsunternehmen in Düsseldorf Grabbe wird Sprecherin des Rheinbahnvorstands

Grabbe dankte am Mittwoch dem Aufsichtsrat für das Vertrauen in ihre Person und betonte die Bedeutung des Zusammenhalts im Unternehmen und der anstehenden großen Herausforderungen. „Mit der klimagerechten Gestaltung der Antriebswende in finanziell wie strukturell anspruchsvollen Zeiten liegen große Aufgaben vor uns, die wir nur als Team schaffen können.“ Sie freue sich zudem sehr, mit Richarz „einen sehr erfahrenen Kollegen und Manager an meiner Seite zu wissen“.