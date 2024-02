Aufruf von Verdi Welche Busse trotz zweitägigen Warnstreiks bei der Rheinbahn fahren

Beschäftigte in rund 30 kommunalen Verkehrsbetrieben sind zu einem zweitägigen Warnstreik am 29. Februar und 1. März aufgerufen, wie die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag (22. Februar) mitteilte. Der Streik beginnt am Donnerstagmorgen um 3 Uhr und soll in der Nacht von Freitag auf Samstag nach 48 Stunden enden.