Gleise in Düsseldorf-Unterbilk werden erneuert Sieben Rheinbahn-Linien von Bauarbeiten betroffen

Die Bahnen fahren in Richtung Hamm ab der Haltestelle „Landtag/Kniebrücke“ über die Strecke der Linie 708 und enden an der Haltestelle „Polizeipräsidium“. Von hier aus fahren die Bahnen wieder zurück zum Steinberg. Auf dem gesperrten Abschnitt zwischen „Landtag/Kniebrücke“ und „Hamm S“ sind Busse im Einsatz. Sie halten in der Regel an den Straßenbahn-Haltestellen oder an einer Ersatzhaltestelle am rechten Rand der Fahrbahn. Folgende Haltestellen müssen verlegt werden: