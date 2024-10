Wochenlange Bauarbeiten in Düsseldorf U70 und U77 fallen aus - U76 teilweise durch Busse ersetzt

Die Linien U70 und U77 fahren nicht. Als Alternative für die U77 sind auf der Linie U75 zusätzliche Bahnen im Einsatz. Fahrgäste der Linie U70 könne bis zum Belsenplatz ebenfalls die Linie U75 und von dort die Ersatzbusse der Linie U76 nutzen. Die Ersatzbusse sind auf der Strecke deutlich länger unterwegs als die Bahnen. Fahrgäste sollen, so die Rheinbahn, mehr Zeit für die Fahrten einplanen. Die Ersatzbusse fahren die Haltestelle „Am Seestern“ nur in Richtung Krefeld an, in Richtung Düsseldorf halten die Busse an der Haltestelle „Prinzenallee“.