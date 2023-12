Neuer Fahrplan bei der Rheinbahn in Düsseldorf Das ändert sich durch den neuen Rheintakt

Düsseldorf · Lange wurde er geplant, am 7. Januar ist es so weit, der Rheintakt startet in Düsseldorf. Es kommt zu Änderungen auf fast allen Linien der Rheinbahn. Die Düsseldorfer müssen sich an viele neue Nummern gewöhnen. Der große Überblick.

31.12.2023 , 12:51 Uhr

Eine Straßenbahn fährt über den Graf-Adolf-Platz. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

(csr)