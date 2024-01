Nahverkehr in Düsseldorf Der neue Rheintakt der Rheinbahn im ersten Praxis-Check

Bei unserem Test an der Oststraße funktioniert dieser am Dienstagmorgen in Richtung Hauptbahnhof einwandfrei. Spätestens alle zweieinhalb Minuten rollen Bahnen ein, die Fahrgäste in Richtung Hauptbahnhof bringen, meist müssen sie nicht einmal eine Minute lang warten. In Richtung Heine-Allee dauert es punktuell länger, einmal knapp viereinhalb Minuten. Grund dafür war vermutlich eine Fahrleitungsstörung in Lohausen auf der Linie U79, statt Bahnen wurden Ersatzbusse eingesetzt. Am Nachmittag läuft dann alles wie versprochen: Zwischen Heinrich-Heine-Allee und Hauptbahnhof verkehren Bahnen alle zweieinhalb Minuten.