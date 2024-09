Fachkräftemangel im Öffentlichen Nahverkehr So will die Rheinbahn Busfahrer finden – und binden

Düsseldorf · In Düsseldorf kommt es durch den Fahrermangel bisher nicht zu Fahrplaneinschränkungen. Doch das ist nur durch die Bereitschaft der der Mitarbeitenden zur Mehrarbeit möglich. Wie die Rheinbahn gegen Personalmangel vorgehen will – und was sie von der Politik fordert.

03.09.2024 , 13:38 Uhr

Die Rheinbahn sucht dringend neue Fahrer auf verschiedenen Buslinien. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Von Philip Zeitner