Signalwirkung für mehr Sicherheit Mehr rote Farbe für Radfahrer auf dem Lastring in Düsseldorf

Mehr als 1000 Quadratmeter auf dem Lastring werden in den nächsten Wochen rot markiert – die Radverkehrsfurten an insgesamt 13 Kreuzungen. Start war am Dienstag an den Querungen des Knotenpunktes Oberbilker Allee und Kruppstraße. Bis Ende April sollen sechs Kreuzungen südlich der Fichtenstraße fertig sein, mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Nördlich soll es in den Sommerferien weitergehen.