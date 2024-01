RRX-Ausbau in Düsseldorf Politik diskutiert weiter über den RRX-Ausbau

Düsseldorf · Die Politik in den Stadtbezirken 9 und 10 ist nicht zufrieden mit den Planungen der Deutschen Bahn. Sie fordert Nachbesserungen – auch in Stellungnahme der Stadt Düsseldorf an das Eisenbahnbundesamt, die der Rat am 22. Februar verabschieden soll.

22.01.2024 , 15:27 Uhr

Zwischen Leverkusen und Langenfeld ist der RRX-Ausbau fertig, auch die Lärmschutzwände stehen dort schon. Foto: Ludmilla Hauser

Von Andrea Röhrig