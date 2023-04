Düsseldorfer Medienhafen Neues Car-Sharing-Modell soll noch diesen Monat startem

Düsseldorf · Es geht nicht so schnell wie erhofft, aber noch in diesem Monat soll es mit einem neuen Sharing-Angebot im Düsseldorfer Medienhafen losgehen. Auch eine Pedelec-Station ist in Planung.

13.04.2023, 09:03 Uhr

Die neue Mobilitätsstation soll bei den Win-Win-Türmen eingerichtet werden. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Ende April soll der Mobilitätshub im Medienhafen starten. Das ist später als ursprünglich geplant, losgehen sollte es eigentlich im alten Jahr. Grund sind Verzögerungen bei der Autobeschaffung. „Das erste Fahrzeug ist geliefert, wegen der aktuellen Lieferengpässe der Hersteller verzögert sich das zweite Fahrzeug immer noch“, so Michael Schramek, Chef von Eco-Libro, auf Anfrage unserer Redaktion. Da man nicht mit einem einzelnen Fahrzeug starten wollte, habe man die Einweihung und Inbetriebnahme der ersten Station verschoben. „Wir hoffen auf den Start Ende April.“