Karte und Beschwerden geben Einblick Was sich lärmgeplagte Düsseldorfer wünschen

In Berlin wurden im ersten Monat 1114 Fahrzeuge registriert, die lauter als 82 Dezibel waren – dabei kamen sogar Werte über 105 Dezibel zustande, was vergleichbar ist mit den Geräuschen einer Kettensäge in einem Meter Entfernung. In Frankreich gibt es Lärmblitzer seit 2019, dort wird geblitzt, sobald vier Mikrofone mehr als 80 Dezibel messen – unabhängig vom Fahrzeug.